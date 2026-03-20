«Очень хочу»: немецкий доброволец ВС РФ пожелал получить российский паспорт

Гражданин Германии Мартин Меерхофф, который добровольно вступил в ряды российских военных, намерен остаться в стране навсегда. Иностранец признался, что участие в спецоперации побудило его получить паспорт России, пишет ТАСС.

В прошлом году я переселился в Россию и получил разрешение на временное проживание. Я читал указ президента РФ Владимира Путина, что можно получить гражданство после одного года участия в СВО. Я очень хочу получить это гражданство, это, во-первых. И во-вторых, участие в СВО для меня — это дело чести, — сказал Меерхофф.

Мужчина подчеркнул, что возвращаться в Европу не планирует категорически. Он назвал современную Германию сумасшедшим домом.

По его словам, интерес к России возник у него с детства: он любит русскую литературу, музыку и культуру. Когда Меерхофф впервые приехал в РФ, у него возникло ощущение, что он наконец-то вернулся домой после долгих скитаний.

Доброволец признает, что на родине его ждет уголовное преследование, однако это не главная причина, по которой он хочет сменить паспорт. Меерхофф утверждает, что его поступок — осознанный выбор человека, которому чужды европейские ценности, и теперь он намерен строить свою жизнь в России, защищая ее интересы с оружием в руках.

