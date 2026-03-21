21 марта 2026 в 14:46

Украинский дрон попал в «ловушку» в небе над российским регионом

Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Противовоздушная оборона перехватила украинский БПЛА над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен один вражеский БПЛА самолетного типа, — отметил глава региона.

Ранее Богомаз сообщил, что силы ПВО в период с 8:00 20 марта по 8:00 21 марта перехватили и сбили 154 беспилотника ВСУ над Брянской областью. Губернатор поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Украинские войска до этого атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. При атаке здания получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.

Брянская область
атаки
БПЛА
ПВО
ВСУ
