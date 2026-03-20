Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 16:57

Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском

Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками город Стародуб Стародубского муниципального округа Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, под ударом оказались два жилых дома и гараж, они получили повреждения. Однако пострадавших среди мирных жителей нет.

Киевский режим атаковал беспилотниками город Стародуб Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий укронацистов повреждены два жилых дома и гараж. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы, — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что украинские беспилотники атаковали многоквартирный дом в Луганской Народной Республике. По его словам, пострадали два человека. Он подчеркнул, что пожарным удалось вовремя ликвидировать огонь. Местные власти оценят ситуацию и приступят к утеплению пострадавшего здания.

До этого атака беспилотников привела к гибели волонтера из Ставропольского края в ЛНР. По информации Пасечника, обстрел был зафиксирован в Марковском муниципальном округе.

ВСУ
Александр Богомаз
Брянская область
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские войска атаковали два жилых дома и гараж под Брянском
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.