Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 07:50

Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО в ночь на 21 марта уничтожили над Россией более 280 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 15 регионов страны.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 марта до 07:00 мск 21 марта дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, дроны ВСУ удалось сбить над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областей. Также ПВО предотвратила налет на Крым, Татарстан и Московский регион.

Ранее ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Гудовка Погарского района Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, в результате поврежден гражданский автомобиль. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки войск «Юг» с позывным Механ рассказал, что техника и удача спасли его прямо в поле от четырех украинских беспилотников. Дроны пытались атаковать бойца во время рейда на мотоцикле.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.