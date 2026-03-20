«Рядом были кустики»: боец раскрыл, как мотоцикл спас его от дронов ВСУ

РИА Новости: мотоцикл спас бойца ВС России от дронов-камикадзе ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Инструктор по мотоподготовке 4-й бригады группировки войск «Южная» с позывным Механ заявил в беседе с РИА Новости, что техника и удача спасли его от четырех украинских дронов-камикадзе. Беспилотники пытались атаковать бойца во время рейда на мотоцикле.

Я ехал по полю и просто Бог помог: у мотоцикла слетела цепь, и он резко встал «на клин». Рядом были небольшие кустики, я сразу туда заскочил, — рассказал военнослужащий.

В этот момент над дорогой пролетели четыре вражеских дрона-камикадзе, которые, потеряв цель, не смогли атаковать. Механ убежден, что именно эта вынужденная остановка спасла ему жизнь. По мнению штурмовика, если бы не поломка, заставившая искать укрытие, БПЛА настигли бы его на открытом участке пути.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие начали продвигаться в сторону села Ольговка Харьковской области. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, этому поспособствовало занятие ВС РФ стратегических высот у Петровского в Луганской Народной Республике.

До этого российские бойцы провели масштабную спасательную операцию в Красноармейске. Солдатам удалось вывести из города около 200 гражданских лиц, среди которых были лежачие пенсионеры, маленькие дети и девушка на девятом месяце беременности.

ВС РФ
дроны
ВСУ
мотоциклы
