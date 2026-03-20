20 марта 2026 в 07:44

«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении

Марочко: ВС России начали продвигаться в сторону Ольговки под Харьковом

Военнослужащие Вооруженных сил России начали продвигаться в сторону села Ольговка Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, этому поспособствовало занятие ВС РФ стратегических высот у Петровского в Луганской Народной Республике.

В ходе упорных ожесточенных боев нашим войскам удалось овладеть стратегическими высотами к юго-западу от Петровского. ВС РФ пересекли административную границу ЛНР и с ходу вошли в населенный пункт Ольговка, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бойцы ВС РФ практически полностью ликвидировали личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Запорожском направлении. Родственники выживших военнослужащих в отчаянии бьют тревогу и требуют от командования немедленной ротации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ
Харьковская область
Андрей Марочко
ВСУ
«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении
