«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении

«Вошли с ходу»: ВС России развили успех на Харьковском направлении Марочко: ВС России начали продвигаться в сторону Ольговки под Харьковом

Военнослужащие Вооруженных сил России начали продвигаться в сторону села Ольговка Харьковской области, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, этому поспособствовало занятие ВС РФ стратегических высот у Петровского в Луганской Народной Республике.

В ходе упорных ожесточенных боев нашим войскам удалось овладеть стратегическими высотами к юго-западу от Петровского. ВС РФ пересекли административную границу ЛНР и с ходу вошли в населенный пункт Ольговка, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее бойцы ВС РФ практически полностью ликвидировали личный состав 3-го стрелкового батальона 108-й отдельной бригады теробороны ВСУ на Запорожском направлении. Родственники выживших военнослужащих в отчаянии бьют тревогу и требуют от командования немедленной ротации. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.