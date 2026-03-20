Украинские дроны-камикадзе атаковали гражданский автомобиль под Брянском

Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Гудовка Погарского района Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате поврежден гражданский автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 206 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 62 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 43 сбили над Московским регионом (в том числе 40 летевших на Москву беспилотников).

До этого в МИД России заявили, что молчание ООН в связи с атакой ВСУ на Брянск будет восприниматься не иначе как потакание преступной деятельности Киева. Ведомство призвало профильные международные структуры, прежде всего Организацию Объединенных Наций, руководство которой информировано о ситуации, но до сих пор уклонялось от комментариев, дать адекватную оценку нарушению норм международного гуманитарного права.