Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область

Вооруженные силы Украины вновь ударили беспилотными летательными аппаратами по Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в период с 8:00 20 марта по 8:00 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 154 цели. Глава региона поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Ранее украинские войска атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. В результате атаки они получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.