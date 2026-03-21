21 марта 2026 в 10:56

Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область

Силы ПВО сбили 154 беспилотника над Брянской областью

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины вновь ударили беспилотными летательными аппаратами по Брянской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в период с 8:00 20 марта по 8:00 21 марта дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 154 цели. Глава региона поблагодарил российских военнослужащих за защиту.

Оперативная информация. За прошедшие сутки с 8:00 20 марта до 8:00 21 марта над территорией региона уничтожено 154 вражеских БпЛА самолетного типа. Спасибо нашим защитникам!говорится в сообщении.

Ранее украинские войска атаковали беспилотниками город Стародуб в Брянской области. Как уточнил Богомаз, под ударом оказались два жилых дома и гараж. В результате атаки они получили повреждения. Пострадавших среди мирных жителей нет.

По подсчетам Министерства обороны России, в ночь на 21 марта дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили более 280 украинских беспилотников. Атаке со стороны противника подверглись 15 регионов страны.

