21 марта 2026 в 15:03

Необычную программу по похудению запустили в Китае

Худеющим жителям Китая предложили мясо за сброшенные килограммы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Китае запустили необычную акцию — за каждые сброшенные полкилограмма веса местным жителям начали раздавать говядину, сообщает South China Morning Post. Программу развернули в районе Лянси города Уси провинции Цзянсу, полкилограмма веса можно «обменять» на субпродукты таким же весом.

Участникам акции на выбор предложили говяжий язык, рубец или хвост. Также активные участники акции смогут претендовать на более ценные отрубы. Заявки на участие подали более 2,4 тыс. человек. Принять участие в программе могут люди, которые платят страховые взносы и имеют полис медстрахования в районе Лянси.

Ранее туристам из Москвы начали выдавать компенсацию в размере 1000 дирхамов (21 тыс. рублей) в аэропорту Абу-Даби за доставленные неудобства. По словам одного из путешественников, в терминале находилось немного путешественников, зато много сотрудников, помогающих пассажирам.

Также на Маршалловых островах впервые в мире ввели национальную программу универсального базового дохода, предлагающая выплаты в криптовалюте. В рамках инициативы каждому жителю будут перечислять примерно $200 (16 тыс. рублей) раз в три месяца.

Китай
программы
похудение
говядина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Абхазии умер известный политический деятель
Лавров объяснил США, почему на Ближнем Востоке нельзя рубить с плеча
Лавров предположил, как долго будут «аукаться» действия США в Иране
Военэксперт ответил, кому выгодно затягивание украинского кризиса
Такшина, тайный брак, мнение об СВО: как живет актер Григорий Антипенко
В российском регионе нашли «девочку-маугли»
Лавров раскрыл, на что готовы США ради нефти и других ресурсов
США ударили по «сердцу» военного флота Ирана
Картаполов озвучил ситуацию с количеством добровольцев в ВС России
Орбан заявил о смерти европейской демократии
В Совфеде предрекли незавидный конец карьеры Урсулы фон дер Ляйен
В Ливане подсчитали количество детей, убитых израильской авиацией
КСИР заявил об уничтожении израильского F-16
Арестована петербурженка, уговорившая друга зарезать и расчленить знакомого
Необычную программу по похудению запустили в Китае
Женщина под наркотиками всадила нож в своего знакомого
Индия планирует возобновить закупки иранской нефти
Трамп решил построить «обновленный Запад» с помощью Венгрии
Жителям Подмосковья назвали районы с самым большим количеством клещей
Что известно о ДТП с бензовозом в Ростовской области, сколько погибших
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

