Необычную программу по похудению запустили в Китае

В Китае запустили необычную акцию — за каждые сброшенные полкилограмма веса местным жителям начали раздавать говядину, сообщает South China Morning Post. Программу развернули в районе Лянси города Уси провинции Цзянсу, полкилограмма веса можно «обменять» на субпродукты таким же весом.

Участникам акции на выбор предложили говяжий язык, рубец или хвост. Также активные участники акции смогут претендовать на более ценные отрубы. Заявки на участие подали более 2,4 тыс. человек. Принять участие в программе могут люди, которые платят страховые взносы и имеют полис медстрахования в районе Лянси.

Ранее туристам из Москвы начали выдавать компенсацию в размере 1000 дирхамов (21 тыс. рублей) в аэропорту Абу-Даби за доставленные неудобства. По словам одного из путешественников, в терминале находилось немного путешественников, зато много сотрудников, помогающих пассажирам.

Также на Маршалловых островах впервые в мире ввели национальную программу универсального базового дохода, предлагающая выплаты в криптовалюте. В рамках инициативы каждому жителю будут перечислять примерно $200 (16 тыс. рублей) раз в три месяца.