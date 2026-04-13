Кокосовый красавчик печется за 20 минут: легкий торт без муки — нежный как «Рафаэлло»

Этот десерт — находка, когда хочется чего-то сладкого, но без тяжести и лишних калорий. Торт получается очень нежным, буквально тает во рту, а по вкусу напоминает знаменитые кокосовые конфеты. При этом готовится проще, чем кажется: основа — из творога, без муки, а крем — легкий и воздушный.

Ингредиенты

Для коржа: творог мягкий — 400 г, яйцо, кукурузный крахмал — 50 г, подсластитель — по вкусу. Для крема: молоко — 200 г, кокосовая стружка — 30 г, кукурузный крахмал — 20 г, сухое обезжиренное молоко — 30 г, подсластитель — по вкусу.

Приготовление

Все ингредиенты для коржа смешать до однородной массы. Выложить тесто на противень с пергаментом, разровнять не слишком тонким слоем и выпекать при 180 °C около 15–20 минут. Готовый корж слегка остудить и разрезать на несколько частей — чем больше слоев, тем интереснее текстура.

Для крема соединить все ингредиенты и прогреть на слабом огне до загустения, постоянно помешивая. Дать немного остыть.

Далее собрать торт: аккуратно промазывать коржи кремом, так как они получаются очень нежными. По желанию можно добавить между слоями банан или ягоды — получится еще сочнее.

Готовый торт убрать в холодильник для пропитки.

