4 быстрых десерта без муки и выпечки: с творогом, кокосом и апельсином

Быстрые творожные ушки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Десерты без муки бывают не только полезными, но и невероятно вкусными. Собрали четыре рецепта, которые докажут это. Апельсины, карамелизованные на сковороде за 10 минут. Нежный кокосовый торт без выпечки. Творожные «косынки», которые просто тают во рту. И тыквенный мусс с медом — даже печь не нужно. Все ингредиенты простые, а приготовить такие десерты совсем не сложно.

Важный совет

Все четыре десерта можно готовить заранее. Кокосовый торт и тыквенный мусс отлично стоят в холодильнике до двух дней. Апельсины и творожные косынки лучше есть свежими, пока теплые.

Десерт № 1: апельсины на сковороде — простой десерт к чаю за 10 минут

Нарежьте два апельсина кружочками толщиной полсантиметра. На сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте 2 столовые ложки сахара и щепотку корицы. Прогрейте, пока сахар не начнет карамелизоваться. Выложите апельсиновые кружочки в один слой. Жарьте по 2 минуты с каждой стороны, пока не появится золотистая корочка. Подавайте теплыми с ложкой сметаны, йогурта или шариком мороженого.

  • Совет: вместо апельсинов можно взять грейпфруты, мандарины или ананас. Сахар замените на мед — будет полезнее.

Десерт № 2: кокосовый красавчик — легкий торт без муки

В миске смешайте 400 мл кокосового молока, 400 г сгущенного молока и 20 г желатина, предварительно замоченного в 100 мл воды. Нагрейте смесь на медленном огне, не доводя до кипения, пока желатин не растворится. Добавьте 100 г кокосовой стружки. Перелейте в форму, уберите в холодильник на 4–6 часов. Готовый торт переверните на тарелку, посыпьте кокосовой стружкой.

  • Совет: чтобы торт легче вынимался из формы, застелите ее пищевой пленкой.

Десерт № 3: творожные «косынки» — пачка муки и немного ванили

Разогрейте духовку до 180 градусов. В миске смешайте 400 г творога, два яйца, 3 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте блендером до кремообразной массы. Противень застелите пергаментом. Выкладывайте творожную массу столовой ложкой, формируя треугольники или круги как косынки. Выпекайте 15–20 минут до легкого румянца. Они поднимутся, станут пышными и невероятно нежными. Подавайте теплыми с медом или ягодами.

  • Совет: «косынки» можно подавать с медом, вареньем, сметаной или посыпать сахарной пудрой.

Десерт № 4: тыква, мед и творог — десерт, который не нужно печь

300 г тыквы нарежьте кубиками, запеките в микроволновке или на пару до мягкости (5–7 минут в микроволновке под крышкой). Остудите. В блендере смешайте тыкву, 200 г творога, 2 столовые ложки меда и щепотку корицы. Взбейте до однородного мусса. Разложите по креманкам, уберите в холодильник на час. Подавайте с горстью грецких орехов или семечками. Ни грамма сахара, но очень сладко и полезно. Десерт, который можно есть даже на ночь.

  • Совет: вместо грецких орехов подойдут любые: миндаль, кешью, пекан. Для яркости добавьте щепотку мускатного ореха.

Десерт с тыквой: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что добавить для разнообразия

  • В апельсины: звездочку бадьяна, палочку корицы, каплю коньяка.

  • В кокосовый торт: лимонную цедру, миндаль, шоколадные капли.

  • В творожные «косынки»: изюм, цукаты, шоколадные капли, цедру лимона.

  • В тыквенный мусс: имбирь, кардамон, апельсиновую цедру, кленовый сироп вместо меда.

4 пирога без муки с консервами: смотрите подборку простых рецептов у нас на сайте.

Читайте также
Крем «Марго» — мороженое, сироп и сливки в идеальном ансамбле: романтика, воплощенная в десерте
Общество
Крем «Марго» — мороженое, сироп и сливки в идеальном ансамбле: романтика, воплощенная в десерте
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
Общество
Натираю плавленые сырки и кидаю в салатник фасоль — салат «Нежданчик» за 5 минут: сытнее оливье и проще винегрета
10 минут на кухне: 5 рецептов сытного завтрака без хлопот
Семья и жизнь
10 минут на кухне: 5 рецептов сытного завтрака без хлопот
Тарты без хлопот: 4 пирога без муки с консервами — красивые и очень быстрые
Семья и жизнь
Тарты без хлопот: 4 пирога без муки с консервами — красивые и очень быстрые
Пирог со скумбрией — даже заядлые нелюбители рыбы просят добавки, нежное тесто и сочная начинка
Общество
Пирог со скумбрией — даже заядлые нелюбители рыбы просят добавки, нежное тесто и сочная начинка
Анастасия Фомина
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

