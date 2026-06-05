Как приготовить шакшуку с характером: три необычных авторских рецепта

В классическом варианте шакшуки используются помидоры, перец и специи. Но мы предлагаем три нестандартных рецепта, которые вы, скорее всего, еще не пробовали.

Шакшука с баклажаном, копченой паприкой и кинзой

Баклажан придает шакшуке мясистость, а копченая паприка усиливает эффект костра. Ингредиенты на две порции: 3 яйца, 1 небольшой баклажан (200 г), 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г томатной пасты (или протертых помидоров), 1 чайная ложка копченой паприки, 0,5 чайной ложки молотого кориандра, соль, перец по вкусу, 20 г кинзы.

Баклажан нарезают кубиками по 2 сантиметра, солят и оставляют на 10 минут, затем промывают и обсушивают. В сковороде с толстым дном разогревают масло, обжаривают баклажан до мягкости и румянца, вынимают на тарелку. В той же сковороде пассеруют нарезанный лук и перец. Добавляют чеснок, копченую паприку и кориандр, прогревают минуту. Вливают томатную пасту, разведенную половиной стакана воды, тушат 5 минут. Возвращают баклажаны в сковороду, перемешивают. Делают три углубления, разбивают яйца. Накрывают крышкой и готовят на слабом огне 4 минуты. Посыпают рубленой кинзой.

Калорийность на 100 г — 140 ккал.

Совет: копченую паприку не заменяйте обычной — потеряете главную нотку. Кинзу можно заменить петрушкой, но вкус станет менее ярким.

Шакшука с необычными ингредиентами: три оригинальных рецепта Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шакшука с карамелизованным луком и бататом

Сладковатый батат и карамелизованный лук создают неожиданный тандем с томатным соусом. Блюдо получается более сытным и уютным. Ингредиенты: 3 яйца, 1 средний батат (200 г), 2 луковицы, 2 помидора, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка коричневого сахара, 0,5 чайной ложки тимьяна, соль, перец по вкусу.

Батат запекают в микроволновке или отваривают до полуготовности, очищают, нарезают кубиками. Лук нарезают тонкими полукольцами, на сковороде с оливковым маслом жарят на медленном огне 20 минут до карамельного цвета, добавив сахар в середине процесса. Отдельно обжаривают батат до румянца. В карамелизованный лук добавляют чеснок, тимьян, через минуту — протертые помидоры. Солят, перчат, тушат 5 минут. Возвращают батат в сковороду, перемешивают. Делают ямки, разбивают яйца, накрывают крышкой и готовят 4 минуты.

Калорийность на 100 г — 150 ккал.

Совет: батат можно заменить тыквой — вкус будет менее сладким, но тоже интересным. Карамелизация лука требует терпения, не торопитесь.

Нестандартные рецепты шакшуки Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Шакшука с вялеными томатами, оливками и орегано

Этот рецепт — отсылка к итальянской кухне. Вяленые томаты добавляют концентрацию вкуса, а оливки — соленую ноту. Ингредиенты: 3 яйца, 100 г вяленых томатов (в масле), 50 г черных оливок без косточек, 1 болгарский перец, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 200 г свежих помидоров, 1 чайная ложка сушеного орегано, соль, перец по вкусу.

Вяленые томаты нарезают полосками, оливки — кружками. Лук и перец нарезают кубиками, обжаривают на оливковом масле до мягкости. Добавляют чеснок, орегано, затем свежие помидоры, протертые без кожуры. Тушат 10 минут до загустения. Кладут вяленые томаты и оливки, прогревают 1 минуту. Делают углубления, разбивают яйца, накрывают крышкой и готовят 4 минуты.

Калорийность на 100 г — 160 ккал.

Совет: оливки можно заменить каперсами — будет острее.

Общие секреты необычной шакшуки

Все три рецепта требуют сковороды с толстым дном и плотной крышкой. Соус не должен быть водянистым — выпаривайте лишнюю жидкость до состояния густой кашицы. Яйца разбивайте в соус аккуратно, чтобы желток не растекся. Если хотите более жидкий желток, готовьте под крышкой 4 минуты, если пропеченный — 6 минут. Подавайте шакшуку в той же сковороде, к ней — свежий багет или лепешки, чтобы макать в соус.

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