Шакшука с брынзой: будете готовить не только на завтрак, но и на обед и ужин, стоит только попробовать

Шакшука с брынзой — это яркая и сытная яичница в густом томатном соусе со сладким перцем и солеными вкраплениями сыра. Стоит только один раз попробовать — и будете готовить ее не только на завтрак, но и на обед и ужин.

Для приготовления понадобится: 1 луковица, 1 болгарский перец (красный или желтый), 3–4 помидора, 3–4 яйца, 100–150 г брынзы или феты, 2–3 зубчика чеснока, 1 ч. л. томатной пасты, соль, черный перец, растительное масло, зелень. Лук и перец нарежьте кубиками. Помидоры очистите от кожицы и нарежьте. В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук и перец до мягкости. Добавьте томатную пасту и специи, прогрейте минуту. Выложите помидоры, тушите 10–15 минут на среднем огне до загустения соуса. Посолите. Сделайте в соусе ложкой углубления, вбейте в них яйца. Накройте крышкой и готовьте 5–7 минут на медленном огне, пока белки не схватятся. Раскрошите брынзу поверх шакшуки, посыпьте зеленью, накройте крышкой на минуту, чтобы сыр слегка прогрелся. Подавайте горячей прямо в сковороде с хлебом для макания.

