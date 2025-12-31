Спасение для желудка наутро после праздников: шакшука — легко готовится и прекрасно бодрит

Идеальным завтраком после новогоднего застолья станет шакшука. Это настоящее спасение для желудка наутро после праздников. А главное, шакшука легко готовится и прекрасно бодрит.

Его преимущество в легкой, но питательной основе из томатов, перца и яиц, которая мягко запускает пищеварение без нагрузки на желудок.

Вам понадобится: 1 луковица, 1 болгарский перец, 2-3 зубчика чеснока, 400 г консервированных или свежих помидоров, 1 ч. л. томатной пасты, 1 ч. л. паприки, соль, перец, 4-5 яиц, зелень петрушки или кинзы, растительное масло. Лук и перец нарежьте кубиком, обжарьте на масле до мягкости. Добавьте измельченный чеснок, паприку и перемешайте. Выложите помидоры и томатную пасту, тушите 7–10 минут до загустения соуса, посолите и поперчите. Сделайте в соусе ложкой углубления и разбейте в них яйца. Накройте сковороду крышкой и готовьте 5–7 минут на медленном огне, пока белки не схватятся (желтки должны остаться жидкими). Посыпьте зеленью.

Вкус шакшуки — яркий, сбалансированный и согревающий: сладковатые томаты, ароматные специи и нежные яйца создают идеальное сочетание, которое заряжает энергией на весь день.

