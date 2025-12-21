Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки

Хрустящие конвертики из теста роти: с этим рецептом вы полюбите утро и завтраки

Приготовьте невероятно быстрые и хрустящие конвертики из теста роти со вкуснейшей начинкой. С этим рецептом вы полюбите утро и завтраки!

Вкус потрясающий: хрустящая, ароматная лепешка, сочная начинка с солоноватой ветчиной, нежным помидором и тягучим расплавленным сыром.

Вам понадобится: 2 лепешки роти (или тортильи), 100 г ветчины (мелко нарезать), 1 средний помидор (семена удалить, мякоть мелко нарезать), 80–100 г тертого сыра, соль, перец, сухой чеснок по вкусу. Разогрейте сухую сковороду и обжарьте каждую лепешку по 30–40 секунд с каждой стороны до легких поджаристых пятен и увеличения в размере. Снимите. На одну лепешку равномерно выложите начинку: сначала помидор, затем ветчину, посыпьте тертым сыром, приправьте солью, перцем и чесноком. Накройте второй лепешкой. Аккуратно верните «сэндвич» на сковороду, накройте крышкой и прогрейте на среднем огне 2–3 минуты, чтобы сыр полностью расплавился. Снимите, дайте слегка остыть и нарежьте на треугольники или полоски, как пиццу.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную лепешку на завтрак: элементарный рецепт вкуснейшего перекуса за несколько минут.