Яблочная лепешка на завтрак: элементарный рецепт вкуснейшего перекуса за несколько минут

Приготовьте невероятно простую и вкусную яблочную лепешку, которая станет вашим любимым блюдом для завтрака или перекуса.

Вкус этой лепешки — нежный, слегка сладковатый, с выраженным яблочным ароматом. Текстура получается одновременно воздушной и влажной благодаря сочным яблокам. Лепешка хороша как в теплом, так и в холодном виде, ее можно посыпать сахарной пудрой или полить медом.

Вам понадобится всего 4 основных ингредиента: 2 крупных яблока, 2 яйца, 100 мл молока и 150 г муки. Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Смешайте тертые яблоки с яйцами и молоком, затем постепенно добавьте муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться как на оладьи. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла, вылейте тесто и жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Это элементарный рецепт вкуснейшего завтрака и перекуса за несколько минут!

Ранее стало известно, как приготовить лепешку на завтрак из двух ингредиентов: ничего проще вы уже не найдете.

