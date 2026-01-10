Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 11:35

Никаких больше драников. Готовлю норвежские лефсе — тончайшие картофельные лепешки на сковороде. Мягкие, как блинчики, и за 7 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если классические драники кажутся вам уже слишком привычными, норвежские лефсе станут изящной и вкусной альтернативой. Эти удивительно тонкие, почти прозрачные лепешки, напоминающие нежные блинчики, готовятся из отварного картофеля. Их прелесть в универсальности: в Норвегии их подают и со сладкой начинкой (корица, сахар, масло), и с соленой (копченый лосось, сыр, ветчина), а мягкая, эластичная текстура позволяет сворачивать их в рулеты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля (в мундире), 150 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 1 ч. л. соли. Картофель очистите от кожуры и, пока он горячий, разомните в пюре без комков. Добавьте мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на 8–10 шариков. На присыпанной мукой поверхности каждый шарик раскатайте в очень тонкий круг (толщиной 1–2 мм). Выпекайте лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде (без масла) по 30–45 секунд с каждой стороны, пока не появятся золотистые пятна. Складывайте готовые лепешки стопкой, накрыв полотенцем, чтобы они не засохли. Подавайте теплыми с выбранной начинкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Семья и жизнь
Чем удивить гостей 13 января? Идея от шеф-повара: тарталетки из картофеля
Картошку больше не жарю. Готовлю по-шведски: мини-лодочки с креветками и укропным соусом — свежесть в каждой порции
Общество
Картошку больше не жарю. Готовлю по-шведски: мини-лодочки с креветками и укропным соусом — свежесть в каждой порции
Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество
Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Картофель, сало и шкварки. Деревенские лепешки «с дымком» — сытно, просто и очень по-домашнему
Общество
Картофель, сало и шкварки. Деревенские лепешки «с дымком» — сытно, просто и очень по-домашнему
Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут
Общество
Ароматнее любой булочки с корицей! Яблочные «кармашки» с крошкой: два яблока, горсть муки и 20 минут
картофель
лепешки
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Полиция Украины мародерствовала после удара ВСУ по Красноармейску
Россия поразила объекты ВПК Украины
ВСУ пытались ударить по ВС России ракетой большой дальности
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.