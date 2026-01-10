Никаких больше драников. Готовлю норвежские лефсе — тончайшие картофельные лепешки на сковороде. Мягкие, как блинчики, и за 7 минут

Если классические драники кажутся вам уже слишком привычными, норвежские лефсе станут изящной и вкусной альтернативой. Эти удивительно тонкие, почти прозрачные лепешки, напоминающие нежные блинчики, готовятся из отварного картофеля. Их прелесть в универсальности: в Норвегии их подают и со сладкой начинкой (корица, сахар, масло), и с соленой (копченый лосось, сыр, ветчина), а мягкая, эластичная текстура позволяет сворачивать их в рулеты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г отварного картофеля (в мундире), 150 г пшеничной муки, 30 г сливочного масла, 1 ч. л. соли. Картофель очистите от кожуры и, пока он горячий, разомните в пюре без комков. Добавьте мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешайте. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто. Разделите его на 8–10 шариков. На присыпанной мукой поверхности каждый шарик раскатайте в очень тонкий круг (толщиной 1–2 мм). Выпекайте лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде (без масла) по 30–45 секунд с каждой стороны, пока не появятся золотистые пятна. Складывайте готовые лепешки стопкой, накрыв полотенцем, чтобы они не засохли. Подавайте теплыми с выбранной начинкой.

