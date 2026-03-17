17 марта 2026 в 15:30

Никаких больше пирожков. Семья требует весенние лепешки — нежные слоистые улитки за 20 минут

Беру молоко, воду, яйцо и муку — и готовлю нежные слоистые лепешки с зеленым луком прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для завтрака или ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяные золотистые лепешки с хрустящей корочкой и мягкой слоистой серединкой, пропитанной сливочным маслом и ароматом зеленого лука. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить следующую партию, и домашние всегда просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 150 миллилитров молока, 150 миллилитров воды, 1 яйцо, 1,5 чайной ложки соли, 500–550 граммов муки, 150 граммов зеленого лука, 100 миллилитров растопленного сливочного масла. В глубокой миске взбейте венчиком воду, молоко, соль и яйцо до однородности. Постепенно всыпайте муку, тщательно размешивая, и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его и дайте отдохнуть 20 минут.

Зеленый лук мелко нарежьте. Тесто разделите на части, каждую тонко раскатайте, смажьте растопленным маслом и щедро посыпьте луком. Сверните рулетом, затем скрутите улиткой и снова раскатайте в лепешку. Обжаривайте на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной корочки.

Мария Левицкая
М. Левицкая
