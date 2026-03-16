16 марта 2026 в 11:30

Белорусские картофельные лепешки с салом: 3 картошки и мука — съедаются по 10 штук

Фото: D-NEWS.ru
Иногда самые простые блюда оказываются самыми вкусными. Эти белорусские картофельные лепешки готовятся из обычных продуктов, но получаются такими ароматными и сытными, что легко заменяют ужин. А если подать их со шкварками из сала с мясными прослойками и посыпать зеленым луком — получается настоящая деревенская вкуснота.

Ингредиенты: картофель — 600 г, картофельный отвар — 100 мл, дрожжи — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., яичные желтки — 2 шт., мука — 390–400 г, сало с мясными прослойками — около 150 г, зеленый лук — небольшой пучок.

Картофель отваривают в подсоленной воде до мягкости. Немного отвара оставляют. Теплый картофельный отвар смешивают с дрожжами и сахаром. Готовый картофель разминают в пюре, добавляют дрожжевую смесь и желтки, затем постепенно вводят муку и замешивают мягкое тесто. Его накрывают и оставляют в теплом месте примерно на 40 минут.

После этого тесто делят на небольшие кусочки, формируют шарики и руками делают лепешки. На сковороде обжаривают нарезанное кубиками сало с прослойками до румяных шкварок. Когда жир вытопится, шкварки можно временно убрать, а лепешки жарить прямо на этом ароматном жире до золотистой корочки.

Готовые лепешки выкладывают на тарелку, сверху возвращают шкварки и щедро посыпают зеленым луком.

Ранее мы делились рецептом овощного кугеля. Вкуснота из картошки, кабачка и моркови.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
