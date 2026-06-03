Натираю картошку на терке и добавляю чеснок — жарю хрустящие оладушки по-белорусски за 20 минут

Натираю картошку на терке и добавляю чеснок — жарю хрустящие оладушки по-белорусски за 20 минут

Натираю сырую картошку на мелкой терке, добавляю чеснок и яйцо — и жарю хрустящие оладушки по-белорусски прямо на сковороде.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, хрустящие снаружи, нежные и сочные внутри, с ярким чесночным ароматом — идеальны к сметане или к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 средних картофелин (около 500 г), 1 яйцо, 2 зубчика чеснока, 1 небольшая луковица (по желанию), 2 ст. ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель вымойте, очистите и натрите на мелкой или средней терке. Лук и чеснок очистите, лук натрите или мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте картофельную массу с луком, чесноком, яйцом, мукой, солью и перцем. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом.

Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя оладушки, и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной, зеленью или соусом из мацони. Секрет белорусских драников — чем тоньше натерта картошка, тем хрустящее результат.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти хрустящие картофельные оладушки с чесноком. Даже те, кто не любит драники, просили добавки. Кстати, вместо лука можно добавить кабачок — оладьи будут сочнее. Находка, а не рецепт!