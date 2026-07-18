Драники готовлю по-новому: добавляю к картошке два ингредиента — получается сытнее и вкуснее в разы

Драники готовлю по-новому: добавляю к картошке два ингредиента — получается сытнее и вкуснее в разы

Беру картофель, ветчину, сыр и яйцо — и за 15 минут готовлю сытные драники с хрустящей корочкой и тягучей серединой. Ветчина добавляет сочности, сыр плавится и делает текстуру нежной, а сверху — золотистая корочка.

Ингредиенты

Картофель — 370 г, яйцо — 1 шт., ветчина — 100 г, сыр — 50 г, мука пшеничная — 30 г, соль и перец — по вкусу, масло — для жарки.

Как готовлю

Сначала натираю картофель на крупной терке — отжимать не нужно, пусть остается сочным. Смешиваю с яйцом, затем добавляю нарезанную мелкими кубиками ветчину и натертый сыр. Тем временем всыпаю муку, соль и перец, перемешиваю до однородности.

Жарю драники на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла, под крышкой на слабом огне, пока обе стороны не станут золотистыми и хрустящими. Подаю горячими со сметаной или йогуртом — сочные, сытные, с тягучей сырной серединкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: драники получились с идеальной хрустящей корочкой, а внутри — невероятно сочные и нежные. Сыр расплавился, создав тягучую сердцевину, а кубики ветчины добавили приятную мясную нотку. Рекомендую подавать со сметаной и щепоткой свежей зелени.