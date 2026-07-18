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18 июля 2026 в 16:06

Армянских политиков «пронесло» после приема в посольстве Франции

Гости приема в ереванском посольстве Франции сообщили о симптомах отравления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несколько гостей приема в посольстве Франции в Ереване, посвященного Дню взятия Бастилии, пожаловались на симптомы пищевого отравления, сообщила пресс-служба дипмиссии. Дипломаты принесли извинения за доставленные неудобства.

Некоторые гости приема, организованного 14 июля в посольстве Франции в честь национального праздника, сообщили нам о симптомах пищевого отравления, — говорится в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей во Франции раскритиковали президента Эммануэля Макрона за чрезмерные меры безопасности на параде в честь Дня взятия Бастилии и приглашение украинских военных. Ограничения, включая обязательные QR-коды, ввели из-за присутствия главы Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в ночь на 14 июля перед Днем взятия Бастилии полиция задержала 188 человек, а беспорядки произошли в 140 городах. По его словам, число арестов сократилось по сравнению с 2025 годом. Он также отметил, что в 2026 году злоумышленники реже применяли пиротехнические минометы против сотрудников правопорядка.

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