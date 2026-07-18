В Белгородской области раскрыли печальные последствия налета ВСУ Один человек погиб в результате удара ВСУ по Белгородской области

В результате ударов ВСУ по двум муниципалитетам Белгородской области один человек погиб, сообщил оперштаб региона в МАКСе. Еще один местный житель получил ранение.

В Грайворонском округе в селе Заречье-Первое в результате удара FPV-дрона по частному дому от полученных ранений погибла женщина... В городе Шебекино при взрыве FPV-дрона женщина получила акубаротравму, — сказано в сообщении.

Ранее оперштаб Белгородской области сообщил, что мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на регион. В поселке Малиновка Белгородского округа беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, оперштаб региона сообщил о гибели женщины в результате атаки ВСУ на поселок Красная Яруга Белгородской области. Ее супруг получил тяжелые ранения и был экстренно доставлен в Краснояружскую центральную районную больницу, врачи оценивают его состояние как тяжелое. В этом же населенном пункте повреждены три частных дома, газопровод и линия электропередачи.