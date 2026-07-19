В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества со студентами Немкин: мошенники выдают себя за сотрудников деканатов

Мошенники начали представляться сотрудниками деканатов и под предлогом оформления учебных документов пытаться получить доступ к аккаунтам студентов на портале госуслуг, рассказал РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, злоумышленники сообщают студентам о необходимости поставить электронную подпись в ведомостях посещаемости или документах по итогам завершившейся сессии.

После этого они просят назвать код из СМС. Как пояснил парламентарий, на самом деле этот код используется для подтверждения входа или изменения данных в личном кабинете пользователя на портале госуслуг.

Немкин отметил, что мошенники используют повод, связанный с учебным процессом. Вопросы сессии, ведомостей и взаимодействия с деканатом привычны для студентов, поэтому подобные просьбы могут не вызвать подозрений.

Депутат напомнил, что сотрудники вузов не имеют права запрашивать коды из СМС, пароли или другие данные для доступа к личным аккаунтам. Он подчеркнул, что при любых сомнениях необходимо самостоятельно связаться с деканатом по официальным контактам и уточнить информацию.

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