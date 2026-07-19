В МИД РФ сообщили о доверительном диалоге России и Китая по Украине

В МИД РФ сообщили о доверительном диалоге России и Китая по Украине Руденко: Россия и Китай обсуждают все аспекты урегулирования на Украине

Россия и Китай поддерживают плотные контакты по вопросам урегулирования конфликта на Украине, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. По его словам, Москва и Пекин в доверительном ключе и на различных уровнях обсуждают все основные события, связанные с украинским урегулированием.

Мы продолжаем поддерживать плотный контакт с китайскими друзьями по вопросам украинского урегулирования, в доверительном ключе, своевременно и на различных уровнях обсуждая все основные события на данном направлении, — сказал Руденко.

Замглавы МИД РФ отметил, что российская сторона признательна Китаю за сбалансированную позицию по украинскому кризису, которая, по его словам, основана на понимании его геополитической природы и первопричин. Руденко также заявил, что Россия приветствует стремление КНР играть позитивную роль в мирном урегулировании конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что Москва ценит приверженность Пекина международному праву, Уставу ООН, а также дружбе и стратегическому партнерству с Россией.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стремительная ремилитаризация фашизма является следствием общезападной расистской логики. Так дипломат прокомментировала высказывания главы корпорации Palantir Алекса Карпа о послевоенной Германии. Захарова обратила внимание на его книгу «Технологическая республика» и манифест компании, в которых, как она пишет, содержится мнение о необходимости отмены послевоенного ограничения вооружений Германии и Японии.