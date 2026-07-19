Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России

Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России Черноморский флот России уничтожил два морских дрона ВСУ

Черноморский флот России уничтожил украинские безэкипажные катера в акватории Черного моря, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, всего были поражены два морских дрона ВСУ.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что в порту Южный был поражен сухогруз, перевозивший военные грузы для украинской армии. Судно доставляло вооружение и боеприпасы.

Кроме того, пресс-служба ведомства сообщила, что российские военные нанесли удар по инновационному терминалу компании «Новая почта» в Киеве. По данным военных, атакованный объект использовался для хранения и транспортировки продукции двойного назначения.

Также в Министерстве обороны отметили, что российские военные нанесли точный удар по топливным резервуарам в порту Южный Одесской области, которые поставляли горючее для нужд украинской армии. В ведомстве добавили, что удары по портовой инфраструктуре и судам ВСУ продолжаются.