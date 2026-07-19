Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 13:53

Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве завтра, 20 июля, днем температура воздуха составит +28 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге?

Какая погода будет в Москве 20 июля

Москвичей предупредили о жаре, которая пришла в Москву 19, а также ожидается 20 июля, соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

«В дневные часы 19 и 20 июля в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов», — говорится на сайте.

В Гидрометцентре России также сообщили, что в понедельник, 20 июля, днем ожидается температура на уровне +28 — +30 градусов, осадков не прогнозируется, будет переменная облачность.

По данным «Яндекс. Погоды», в российской столице 20 июля днем температура воздуха составит +28 градусов, ночью — +21 градусов. Ночью возможны осадки.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 июля

По прогнозу специалистов из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Санкт-Петербург ждет постепенное ухудшение погодных условий и снижение температурных показателей. Так, в начале следующей недели похолодание усилится из-за смены направления ветра на северное и северо-восточное.

В понедельник, 20 июля, по информации синоптиков, осадки прекратятся, однако температура опустится до +19-21 градуса.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков также рассказал, что в начале следующей недели погода в городе станет по-осеннему холодной: днем столбики термометров не поднимутся выше +14–16 градусов. Облачность будет плотной, а дожди — преимущественно затяжными.

По данным «Яндекс. Погоды», 20 июля в Северной столице днем прогнозируется +18 градусов, ночью — +14 градусов и дождь.

Читайте также:

Запрос гранта в 24 млн, скандал со старшим сыном, СВО: как живет Плющенко

Новый роман, операция, суд с мошенниками: как живет певица Лариса Долина

Работа с Зеленским, третий брак, отказ от алкоголя: как живет Радзюкевич

Общество
новости
Москва
Санкт-Петербург
прогноз погоды
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоязычную женщину
ВС России заняли Вольное в Днепропетровской области
Появились новые подробности атаки ВСУ на Льгов
Логистика ВСУ оказалась под мощным ударом армии России
Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30
Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка
Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ
Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России
ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта
Российская армия дала волю Вольному
Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Ситуация с бензином в РФ 19 июля: где были введены новые ограничения
WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Названа причина смерти журналиста Шолохова
Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус
«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского
Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери
В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час
Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку
Газель совершила огненный кульбит на МКАД
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.