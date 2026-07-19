Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30

Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30

В Москве завтра, 20 июля, днем температура воздуха составит +28 градусов. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге?

Какая погода будет в Москве 20 июля

Москвичей предупредили о жаре, которая пришла в Москву 19, а также ожидается 20 июля, соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра и правительства Москвы.

«В дневные часы 19 и 20 июля в Москве ожидается сильная жара. Температура воздуха может достигать 30 градусов», — говорится на сайте.

В Гидрометцентре России также сообщили, что в понедельник, 20 июля, днем ожидается температура на уровне +28 — +30 градусов, осадков не прогнозируется, будет переменная облачность.

По данным «Яндекс. Погоды», в российской столице 20 июля днем температура воздуха составит +28 градусов, ночью — +21 градусов. Ночью возможны осадки.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 20 июля

По прогнозу специалистов из ФГБУ «Северо-Западное УГМС», Санкт-Петербург ждет постепенное ухудшение погодных условий и снижение температурных показателей. Так, в начале следующей недели похолодание усилится из-за смены направления ветра на северное и северо-восточное.

В понедельник, 20 июля, по информации синоптиков, осадки прекратятся, однако температура опустится до +19-21 градуса.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков также рассказал, что в начале следующей недели погода в городе станет по-осеннему холодной: днем столбики термометров не поднимутся выше +14–16 градусов. Облачность будет плотной, а дожди — преимущественно затяжными.

По данным «Яндекс. Погоды», 20 июля в Северной столице днем прогнозируется +18 градусов, ночью — +14 градусов и дождь.

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