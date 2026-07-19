В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час

Российские силы ПВО отразили атаку еще трех украинских беспилотников на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты.
Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.
Ранее Собянин сообщил об отражении пяти вражеских дронов, летевших на Москву. В общей сложности за последний час российские военные уничтожили восемь беспилотников, пытавшихся атаковать столичный регион.
До этого Собянин заявил, что атака беспилотников на Москву в ночь и вечером стала одной из самых масштабных за последние два года. По его данным, в сторону Москвы было зафиксировано более 370 дронов. Также уточняется, что большую часть целей удалось нейтрализовать на дальних подступах к городу, еще 64 беспилотника были сбиты непосредственно вблизи столицы.
Кроме того, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя отразили атаку беспилотников. В промышленной зоне Шпаковского округа зафиксировано возгорание.