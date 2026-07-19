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19 июля 2026 в 21:47

«Оружие использовали оба»: появились новые детали перестрелки в Ростове

МВД возбудило дело после перестрелки у ресторана «Магадан» в Ростове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» после ночной перестрелки у ресторана «Магадан» в Ростове-на-Дону, передает портал 161.ru. Правоохранители также раскрыли новые подробности конфликта, участниками которого стали двое мужчин 32 и 34 лет из Батайска и Ростова.

Оба участника конфликта имели разрешения на хранение и ношение оружия и применили травматические пистолеты, подчеркнули в МВД России. Один из мужчин получил ранения и был госпитализирован, а охранник заведения пострадал, но отказался от медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что двух человек госпитализировали после стрельбы у ресторана в Ростове-на-Дону. Конфликт между мужчинами закончился выстрелами из травматического пистолета, отметили в источнике.

До этого в пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в Уфе возбуждено уголовное дело о хулиганстве после инцидента со стрельбой из аэрозольного пистолета на базе отдыха. По данным ведомства, конфликт произошел на корпоративе, где один из мужчин приставал к женщине.

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