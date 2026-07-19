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19 июля 2026 в 22:02

Канцлер ФРГ признал зависимость Германии от газа России

Мерц назвал отсутствие российского газа причиной энергокризиса в Германии

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что отсутствие поставок российского газа привело к затяжному энергетическому кризису в стране, передает телеканал ZDF. Так он ответил на вопрос о том, не считает ли ошибкой свои предвыборные обещания.

Мерц отметил, что Германия столкнулась со сложной ситуацией в отношениях с США при президенте Дональде Трампе. По его словам, Вашингтон больше не оказывает НАТО поддержку в том объеме, как это происходило на протяжении десятилетий.

Канцлер добавил, что, приступая к работе на своем посту, исходил из других предпосылок. Однако, по его словам, затяжной характер существующих проблем изменил ситуацию.

Ранее стало известно о повышении цен в Германии на топливо на фоне новой эскалации войны между США и Ираном. За неделю бензин подорожал на 6,7 цента за литр.

До этого владельцы независимых автозаправочных станций в России начали активно выставлять свои объекты на продажу на специализированных интернет-площадках и маркетплейсах. Всего за последний месяц в различных регионах страны появилось более 150 подобных предложений о реализации коммерческой недвижимости.

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