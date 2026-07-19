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19 июля 2026 в 13:37

Российская армия дала волю Вольному

Российская армия освободила село Вольное в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российская армия освободила населенный пункт Вольное в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, такого результата удалось добиться бойцам российской группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем, по его информации, военные вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.

До этого Герасимов заявлял, что российские военные освободили населенный пункт Ленина в ДНР. По его словам, также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого. Кроме того, генерал сообщил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана. Организованная оборона ВСУ в городе была успешно сломлена.


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