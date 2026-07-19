Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля

Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля

Около полутора десятков БПЛА и ракеты были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Подробности новых атак ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Ростовскую область

Около полутора десятков беспилотников и ракеты были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Средства ПВО работали в Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах.

Губернатор отметил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе после падения обломков беспилотника загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

В Тарасовском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. По словам Слюсаря, пострадавших нет. Пожар также полностью потушен.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Восемь раненых после удара БПЛА по Курской области

За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, во Льгове в результате атаки БПЛА на автобус получил множественные осколочные ранения 40-летний гражданин Белоруссии. Также пострадал водитель автобуса и еще один человек, который получил тяжелую травму стопы. Кроме того, ранения получил 55-летний мужчина.

В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины акубаротравма, — написал Хинштейн.

Он уточнил, что на автодороге Рыльск — Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей и множественные ссадины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в Курскую областную больницу, добавил губернатор.

Гражданин Белоруссии ранен при атаке ВСУ под Курском

Гражданин Белоруссии пострадал в результате атаки украинских беспилотников на город Льгов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Также во время атаки на город ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке.

Всего в результате последних атак украинских беспилотников на Курскую область пострадали три человека. Также были повреждены четыре многоквартирных дома. На месте работают оперативные службы, жильцов поврежденных домов эвакуировали.

ПВО РФ Фото: МО РФ

Сальдо раскрыл масштаб атак ВСУ на Запорожье

В Херсонской области за минувшую неделю, с 12 по 19 июля, сбили 207 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он подчеркнул, что каждый уничтоженный БПЛА — это предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей.

За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожено 207 вражеских беспилотников. За каждым сбитым БПЛА стоят предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей. Низкий поклон бойцам за надежную защиту Херсонщины, — написал Сальдо.

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву

Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Минобороны РФ информацию не комментировало.

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