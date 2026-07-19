Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля

Около полутора десятков БПЛА и ракеты были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, заявил губернатор региона Александр Хинштейн. Подробности новых атак ВСУ на Россию — в материале NEWS.ru.
ВСУ пытались атаковать Ростовскую область
Около полутора десятков беспилотников и ракеты были уничтожены минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Средства ПВО работали в Гуково и Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском, Аксайском, Красносулинском, Кашарском и Каменском районах.
Губернатор отметил, что не обошлось без последствий на земле. В Красносулинском районе после падения обломков беспилотника загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.
В Тарасовском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. По словам Слюсаря, пострадавших нет. Пожар также полностью потушен.
Восемь раненых после удара БПЛА по Курской области
За минувшие сутки в результате ударов ВСУ по Курской области пострадали восемь человек, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, во Льгове в результате атаки БПЛА на автобус получил множественные осколочные ранения 40-летний гражданин Белоруссии. Также пострадал водитель автобуса и еще один человек, который получил тяжелую травму стопы. Кроме того, ранения получил 55-летний мужчина.
В результате ударов ранены восемь человек. В Курске у 36-летнего мужчины множественные слепые осколочные ранения спины и ног. У 69-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом бедра слева. У 41-летней женщины акубаротравма, — написал Хинштейн.
Он уточнил, что на автодороге Рыльск — Льгов 28-летний мужчина случайно наступил на взрывное устройство. В результате он получил минно-взрывную травму с отрывом ноги на уровне нижней трети бедра, осколочные ранения верхних конечностей и множественные ссадины. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Все раненые были доставлены в Курскую областную больницу, добавил губернатор.
Гражданин Белоруссии ранен при атаке ВСУ под Курском
Гражданин Белоруссии пострадал в результате атаки украинских беспилотников на город Льгов в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Также во время атаки на город ВСУ ударили по автобусу, продуктовому магазину и остановке.
Всего в результате последних атак украинских беспилотников на Курскую область пострадали три человека. Также были повреждены четыре многоквартирных дома. На месте работают оперативные службы, жильцов поврежденных домов эвакуировали.
Сальдо раскрыл масштаб атак ВСУ на Запорожье
В Херсонской области за минувшую неделю, с 12 по 19 июля, сбили 207 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Он подчеркнул, что каждый уничтоженный БПЛА — это предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей.
За минувшую неделю над Херсонской областью уничтожено 207 вражеских беспилотников. За каждым сбитым БПЛА стоят предотвращенные теракты и сохраненные жизни людей. Низкий поклон бойцам за надежную защиту Херсонщины, — написал Сальдо.
Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву
Силы ПВО Минобороны уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Минобороны РФ информацию не комментировало.
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