На полотне финала ЧМ по футболу написали слова на русском языке

На полотне финала ЧМ по футболу написали слова на русском языке

На поле стадиона «Метлайф» во время перерыва финала чемпионата мира по футболу появились слова на русском языке. На специальном полотне, которым накрыли газон, разместили надписи «любовь», «мир» и «исследовать».

Организаторы также показали слова на других языках мира и изображение футболки с надписью «Россия» на английском языке. Перерыв между таймами продолжался 27 минут, что дольше обычной паузы в футбольных матчах. В это время на стадионе выступили Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и группа BTS.

В первом тайме финального матча сборные Испании и Аргентины не смогли забить голов. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

До этого сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

Кроме того, футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира — 2026 против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.