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19 июля 2026 в 23:46

На полотне финала ЧМ по футболу написали слова на русском языке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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На поле стадиона «Метлайф» во время перерыва финала чемпионата мира по футболу появились слова на русском языке. На специальном полотне, которым накрыли газон, разместили надписи «любовь», «мир» и «исследовать».

Организаторы также показали слова на других языках мира и изображение футболки с надписью «Россия» на английском языке. Перерыв между таймами продолжался 27 минут, что дольше обычной паузы в футбольных матчах. В это время на стадионе выступили Джастин Бибер, Мадонна, Шакира и группа BTS.

В первом тайме финального матча сборные Испании и Аргентины не смогли забить голов. Команды ушли на перерыв при счете 0:0.

До этого сборная Англии победила Францию в матче за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. Игра в Майами завершилась результативной победой англичан со счетом 6:4.

Кроме того, футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира — 2026 против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.

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