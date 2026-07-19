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19 июля 2026 в 13:38

ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшие потери противник понес в столкновении с группировкой бойцов «Восток».

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла свыше 210 человек, от действий группировок «Запад» — до 200, от «Южной» — более 195, от «Центра» — более 340, на направлении «Восток» — до 480 и «Днепр» — более 75 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. По данным Министерства обороны, такого результата удалось добиться бойцам группировки войск «Восток».

До этого президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к западным партнерам после массированных ударов по Киеву. В частности, он попросил европейских лидеров поставить больше ракет-перехватчиков для систем ПВО. Зеленский подчеркнул, что защита от баллистических ракет сейчас является главным приоритетом для страны.

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