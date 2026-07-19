В ОП рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа

В ОП рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа Соцфонд с 1 августа пересчитает пенсии работающим пенсионерам

Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется пенсионеров, за которых работодатели в 2025 году отправляли страховые взносы.

Перерасчет проведут независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, отметил Машаров. Главным условием является наличие страховых взносов, уплаченных работодателем за 2025 год.

Эксперт подчеркнул, что обращаться в Социальный фонд России не потребуется. Перерасчет будет выполнен автоматически.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.