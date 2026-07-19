Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 07:12

В ОП рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа

Соцфонд с 1 августа пересчитает пенсии работающим пенсионерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховой пенсии по старости работающим пенсионерам, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. По его словам, перерасчет коснется пенсионеров, за которых работодатели в 2025 году отправляли страховые взносы.

Перерасчет проведут независимо от того, продолжает пенсионер работать в 2026 году или уже уволился, отметил Машаров. Главным условием является наличие страховых взносов, уплаченных работодателем за 2025 год.

Эксперт подчеркнул, что обращаться в Социальный фонд России не потребуется. Перерасчет будет выполнен автоматически.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов указал, что рассчитывать инфляцию для пенсионеров нужно на основе отдельной пенсионной потребительской корзины. Он также считает необходимым проводить индексацию выплат не раз в год, а ежеквартально.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш призвал прибавлять по 2 тыс. рублей к пенсии за каждый год работы, чтобы сделать систему начислений прозрачнее. По его словам, также необходимо пересмотреть потребительскую корзину.

Общество
Россия
соцфонды
пенсии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отставка Сырского и удар по порту в Одессе: новости СВО к утру 19 июля
Как списать долги и избежать банкротства в 2026-м: советы экспертов
«Мы менее могущественны»: Карлсон заявил о снижении влияния США
Российские войска разнесли используемый ВСУ локомотив под Запорожьем
«Прямая угроза»: Россия отреагировала на американские ракеты в Японии
В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке
Финансист раскрыл, как быстрее накопить 1 млн рублей
США объявили о завершении нового этапа ударов по Ирану
В МИД РФ сообщили о доверительном диалоге России и Китая по Украине
В ОП рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа
Российские войска сорвали планы ВСУ по запуску дронов в Сумской области
«Создать проблемы»: украинцы в Европе пишут ложные доносы на россиян
В Ростовской области за ночь перехватили около 15 БПЛА и ракет
Дожди, туманы, похолодание до +10: погода в Москве и Питере 20–26 июля
Во Франции рассказали о задачах авианосной группы по Украине
В Китае рассказали, когда гуманоиды появятся во многих домах
«Это делали украинцы»: в США жестко высказались о ВСУ
Возле побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
Стало известно, какой люксовый бренд мечтает о российском рынке
Чем опасен укус «наноклеща»: симптомы, лечение — как безопасно удалить
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.