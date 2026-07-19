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19 июля 2026 в 12:37

Румынский политолог раскрыл истинную цель эскалации конфликта на Украине

Эксперт Дунгачиу: ЕС эскалирует конфликт на Украине ради сокрытия проблем внутри

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию конфликта на Украине, чтобы скрыть свою неспособность решать внутренние проблемы и сохранить шаткую легитимность, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу в интервью изданию «Гындул» («Мысль»). По его словам, это вынужденная мера для удержания власти.

Нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию на Украине для маскировки своего бессилия во внутренней политике и сохранения шаткой легитимности. Это вынужденная мера для удержания власти, — отметил Дунгачиу.

Политолог также выразил обеспокоенность по поводу позиции Бухареста, который безоговорочно следует в фарватере Брюсселя. Однако, считает Дунгачиу, европейская политическая конфигурация может поменяться в обозримой перспективе. Во Франции, привел он пример, несмотря на официальное давление, набирают вес евроскептические движения, которые готовы пересмотреть нынешнюю внешнеполитическую линию.

Ранее итальянский журналист Энрико Граццини заявил, что Россия является единственным «спасательным кругом» для Европы. По его мнению, европейским странам нужно восстановить отношения с Москвой, чтобы спасти свою экономику. Граццини считает, что правительства ЕС действуют недальновидно, усиливая зависимость от США.

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конфликт на Украине
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