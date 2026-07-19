В Нью-Йорке произошла вспышка «болезни легионеров»

Два человека скончались из-за вспышки «болезни легионеров» в Нью-Йорке, сообщает The New York Post. На данный момент подтверждено 72 случая заражения, а 50 человек госпитализированы.

Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде <...> Новый смертельный случай произошел всего на следующий день после того, как официальные лица из сферы здравоохранения сообщили о первой смерти, связанной со вспышкой в одном из районов Манхэттена в пятницу, — говорится в публикации.

Впервые легионеллез был выявлен в США в 1976 году в Филадельфии, когда среди участников съезда Американского легиона. Попадая в дыхательные пути, бактерия вызывает заболевание с симптомами гриппа и приводит к воспалению легких. Вакцины против бактерии пока нет.

Ранее в Мичигане вспыхнула диарейная инфекция. Число заразившихся паразитарной инфекцией циклоспорозом в американском штате Мичиган достигло 2640 человек. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, циклоспороз — это паразитарная инфекция, которая часто вызывает сильную водянистую диарею.