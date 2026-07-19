В Румынии раскрыли, кого ЕС хочет втянуть в противостояние на Украине

В Румынии раскрыли, кого ЕС хочет втянуть в противостояние на Украине Политолог Дунгачиу: ЕС намерен втянуть Молдавию в противостояние на Украине

Европейский союз нацелен на эскалацию кризиса на Украине и может втянуть в него Молдавию, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу в интервью изданию Gândul. По словам эксперта, ЕС передает Киеву не только деньги, но и вооружение, включая беспилотники.

Европа взяла однозначный курс на эскалацию. Мы можем стать свидетелями того, как Молдавия будет вовлечена в этот процесс в той или иной форме, — говорится в сообщении.

Ранее он отметил, что нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию на Украине, чтобы прикрыть собственную неспособность решать внутренние проблемы и сохранить хрупкую легитимность. По его словам, это вынужденный шаг для удержания власти.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна активнее участвовать в запуске переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, на фоне ослабления активности США у европейских стран возникает четкая задача подключиться к этому процессу.

Кроме того, Венгрия на заседании рабочей группы COELA заблокировала для Украины два кластера переговоров о вступлении в ЕС — «внутренний рынок» и «конкурентоспособность и инклюзивный рост». При этом один из них остался открытым для Молдавии.