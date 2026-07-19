Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 12:53

В Румынии раскрыли, кого ЕС хочет втянуть в противостояние на Украине

Политолог Дунгачиу: ЕС намерен втянуть Молдавию в противостояние на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Европейский союз нацелен на эскалацию кризиса на Украине и может втянуть в него Молдавию, заявил румынский политолог Дан Дунгачиу в интервью изданию Gândul. По словам эксперта, ЕС передает Киеву не только деньги, но и вооружение, включая беспилотники.

Европа взяла однозначный курс на эскалацию. Мы можем стать свидетелями того, как Молдавия будет вовлечена в этот процесс в той или иной форме, — говорится в сообщении.

Ранее он отметил, что нынешние лидеры Евросоюза используют эскалацию на Украине, чтобы прикрыть собственную неспособность решать внутренние проблемы и сохранить хрупкую легитимность. По его словам, это вынужденный шаг для удержания власти.

Кроме того, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна активнее участвовать в запуске переговоров по урегулированию украинского кризиса. По его словам, на фоне ослабления активности США у европейских стран возникает четкая задача подключиться к этому процессу.

Кроме того, Венгрия на заседании рабочей группы COELA заблокировала для Украины два кластера переговоров о вступлении в ЕС — «внутренний рынок» и «конкурентоспособность и инклюзивный рост». При этом один из них остался открытым для Молдавии.

Европа
Украина
Молдавия
Евросоюз
Румыния
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Грузии задержали мужчину после нападения на русскоязычную женщину
ВС России заняли Вольное в Днепропетровской области
Появились новые подробности атаки ВСУ на Льгов
Логистика ВСУ оказалась под мощным ударом армии России
Погода в Москве в понедельник, 20 июля: облачность и сильная жара до +30
Петербурженка «подарила» себе крупную сумму со счета жениха-моряка
Минобороны раскрыло число уничтоженных за сутки целей ВСУ
Морские дроны ВСУ пошли ко дну после встречи с Черноморским флотом России
ВСУ за сутки потеряли около 1500 военнослужащих на разных участках фронта
Российская армия дала волю Вольному
Удар по жилым домам в Курске, налет на Ростов: как ВСУ атакуют РФ 19 июля
Ситуация с бензином в РФ 19 июля: где были введены новые ограничения
WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ
Названа причина смерти журналиста Шолохова
Стала известна личность погибшего при семейном восхождении на Эльбрус
«Ликвидатор Украины»: митингующие в центре Киева требуют выгнать Зеленского
Сын Бритни Спирс ответил на странные слухи о матери
В Москве выросло число сбитых дронов ВСУ за последний час
Отсидевший в тюрьме 12 лет сталкер начал преследовать молодую девушку
Газель совершила огненный кульбит на МКАД
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.