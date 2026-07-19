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19 июля 2026 в 07:06

«Создать проблемы»: украинцы в Европе пишут ложные доносы на россиян

Юрист Геррейру: россияне в Европе сталкиваются с ложными доносами от украинцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россияне в странах Евросоюза могут сталкиваться с ложными обвинениями со стороны украинцев, которые создают им проблемы с законом, сообщил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру. По его словам, которые передают РИА Новости, подобные случаи происходят в разных государствах ЕС, включая Португалию.

Бывают ложные обвинения и со стороны украинцев в разных странах Евросоюза, в том числе в Португалии, чтобы создать россиянам проблемы, — сказал он.

Геррейру отметил, что россиян могут необоснованно обвинять в различных правонарушениях, в том числе в преступлениях на почве ненависти по отношению к украинцам. Он подчеркнул, что такие обвинения способны повлечь серьезные юридические последствия для фигурантов.

Юрист также рассказал, что в своей практике сталкивался с россиянами, которых задерживали по необъяснимым причинам. По его словам, в подобных ситуациях следует как можно быстрее обращаться за помощью в местное консульство России.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что судебное заседание по делу основательницы организации SOS Donbass Анны Новиковой пройдет в Париже 15 июля. По ее словам, женщину уже более полугода удерживают во французской тюрьме после «абсурдного доноса со стороны Союза украинцев Франции».

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