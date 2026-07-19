Госдеп США призвал американцев по всему миру быть на чеку

Госдеп США призвал американцев по всему миру быть на чеку Госдеп США: американцы должны быть осторожны из-за ситуации с Ираном

Государственный департамент США рекомендовал американцам по всему миру, в особенности на Ближнем Востоке, быть осторожными и следить за новостями из-за ситуации с Ираном, говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства. Госдеп также отметил, что могут быть сбои в авиасообщении.

Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной и может привести к непредвиденной эскалации, — говорится в заявлении.

Ранее КСИР раскрыл цели удара по американским объектам в Кувейте. Корпус стражей Исламской революции нанес удары по военным объектам США на двух базах в Кувейте. По данным иранской стороны, атака с применением беспилотников была проведена по складу боеприпасов, ангарам с оборудованием и личному составу на базе Али аль-Салем.

До этого Иран повредил более 20 вертолетов США в Иордании. Атаки продолжались в течение последних пяти дней. Под удар попала база имени принца Хасана на востоке Иордании. Именно там находились американские вертолеты Black Hawk.