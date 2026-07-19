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19 июля 2026 в 07:25

Финансист раскрыл, как быстрее накопить 1 млн рублей

Финансист Смирнов посоветовал начинать накопление миллиона с оценки бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россиянам перед тем, как начать копить 1 млн рублей, необходимо оценить свой бюджет и определить, какую сумму они готовы откладывать каждый месяц, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку Андрей Смирнов. По его словам, сначала необходимо определить параметры финансовой цели.

Нужно задать точные параметры цели. Помимо суммы — 1 млн рублей — укажите срок и назначение средств. Так вы поймете, сколько средств нужно откладывать в единицу времени, а также усилите мотивацию для реализации цели, — сказал Смирнов.

Эксперт также рекомендовал провести аудит личных финансов. По его словам, на основе этой информации следует составить бюджет. Смирнов отметил, что расходы и доходы необходимо разделить по категориям, чтобы понимать, какие из них являются обязательными и насколько стабильны поступления. По словам финансиста, ускорить процесс накопления можно за счет покупки облигаций федерального займа (ОФЗ).

Ранее юрист по семейным делам и бракоразводным процессам Анна Штейнфельд рассказала, что вторая супруга участника СВО не имеет права лишить его детей наследства. При этом, по ее словам, если брак будет признан фиктивным, потенциальная наследница и вовсе может остаться без выплат.

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