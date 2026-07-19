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19 июля 2026 в 14:02

Взятие Вольного позволило ВС России закрепиться на новом рубеже

Минобороны: после освобождения Вольного ВС России закрепились на новом рубеже

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Населенный пункт Вольное в Днепропетровской области освободили подразделения группировки войск «Восток», сообщило Минобороны России в МАКСе. В ведомстве уточнили, что после взятия населенного пункта подразделения группировки закрепились на новом рубеже. По данным Минобороны, Вольное освободили военнослужащие 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии.

В результате уничтожено до взвода живой силы ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и 23 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга». Освобождение Вольного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на новом рубеже в Днепропетровской области и создало условия для дальнейшего продвижения на данном участке, — отмечается в сообщении.

Перед началом штурма российские разведчики с помощью беспилотников выявили огневые позиции пулеметных и минометных расчетов, места запуска БПЛА и другие цели противника. После этого артиллерия совместно с операторами ударных дронов нанесла удары по обнаруженным позициям.

Ранее Черноморский флот России уничтожил два украинских безэкипажных катера в акватории Черного моря. По данным Минобороны, российские военные поразили два морских дрона Вооруженных сил Украины.

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