Дожди, туманы, похолодание до +10: погода в Москве и Питере 20–26 июля

Следующая неделя в российской столице начнется с жары, прогнозируют метеорологи. Однако позднее погодная ситуация в Москве изменится. В Санкт-Петербурге же картина будет отличаться: ожидаются туманы. О погоде в Москве и Петербурге с 20 по 26 июля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Какая погода ожидается в Москве с 20 по 26 июля

Днем в понедельник, 20 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 28–30 градусов, ночью — до плюс 12–14. Осадков не ожидается, на небе будет малооблачно.

Во вторник и среду начнутся дожди, будет облачно с прояснениями при температуре 21–28 градусов днем и 15–20 — в ночные часы. В четверг без осадков, но облачно. Днем прогнозируется температура от +21 до +26 градусов, ночью — 14–19.

В пятницу, 24 июля, ожидаются небольшие дожди. В дневные часы максимальная температура составит +26 градусов, по области — до +28, преимущественно на востоке региона. В ночные часы столбики термометра опустятся до +14.

В субботу ночью воздух остынет до 16–18 градусов, а днем прогреется не выше 20–22. В ночь на воскресенье похолодает до 13–15. Днем 26 июля ожидается температура в диапазоне от +23 до +25 градусов. Дожди выпадут 25 числа, а в воскресенье будет без осадков при незначительной облачности.

20 июля атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба. К среде оно упадет примерно на семь пунктов, а в пятницу достигнет 739 миллиметров ртутного столба.

В понедельник и во вторник ожидается южный и юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. В рабочие дни недели он будет слабым, переменных направлений. В пятницу возможно небольшое усиление скорости ветра до 8–10 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге с 20 по 26 июля

Днем в понедельник, 20 июля, воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 21–23 градусов, ночью — до плюс 15, будет без осадков. Во вторник в дневные часы столбики термометра поднимутся до +21 градуса, а ночью будут показывать от +14 до +16. Ожидаются переменная облачность и дожди.

В среду и четверг будет преобладать облачная погода с осадками, которые усилятся 23 июля. Максимальная температура в эти дни составит +22 градуса, ночью — около +14.

В пятницу будет без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха опустится до +12 градусов, а в дневные часы потеплеет до +18–20.

В ночь на субботу ожидается температура +13 градусов, днем — не выше 15–17. В воскресенье ночью столбики термометров опустятся до +10, а в дневное время будут показывать около +19–21 градуса. В выходные дожди не ожидаются.

20 июля атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. К среде оно упадет на семь-восемь пунктов.

С понедельника по четверг ожидается ветер переменных направлений со скоростью 1–3 метра в секунду, временами будет штиль. В пятницу прогнозируется преимущественно юго-восточный ветер. 24 июля его скорость может достигать четырех метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в столичном регионе согласно прогнозу Гидрометцентра

Ранее начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что в ближайшие дни аномальной жары в Москве и Подмосковье не ожидается. По его словам, днем в понедельник, во вторник и в среду столбики термометров будут показывать +25–28 градусов. Местами возможны кратковременные, но не затяжные дожди.

Голубев также отметил, что до конца июля в столичном регионе прогнозируется температура в пределах климатической нормы или примерно на один градус выше нее. По его словам, это позволяет рассчитывать на комфортную погоду без резких похолоданий и экстремальной жары.

Согласно долгосрочным прогнозам Гидрометцентра, дневная температура ожидается в диапазоне +22–27 градусов, ночная — от +12 до +17. При похолоданиях местами возможно ее понижение до +8 ночью и до +16 днем. Количество осадков на Северо-Западе России может превысить климатическую норму.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в России во второй половине лета

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Центральной России и на Северо-Западе в ближайшие недели ожидается преимущественно дождливая и крайне неустойчивая погода. Согласно прогнозу синоптиков, в Москве прогнозируются ливни при температуре до +26, а в Санкт-Петербурге столбик термометра зафиксируется в районе +18–22 градусов.

На европейском юге страны в ближайшие недели, наоборот, установится стабильная жара. В Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону температура воздуха в пиковые дни будет подниматься до +35–39 градусов. Лишь к первой половине августа на юге прогнозируется увеличение облачности, а также возрастет общая вероятность локальных грозовых дождей и ливней.

Согласно прогнозу метеорологов, в Поволжье и на Урале ожидается затяжной период высокой атмосферной неустойчивости с обильными осадками. В Казани, Нижнем Новгороде и Самаре кратковременные прояснения будут регулярно сменяться сильными ливнями при температуре около +24–28. В Екатеринбурге, Челябинске и Перми прогнозируются ежедневные дожди.

В Сибири вторая половина июля также окажется преимущественно дождливой. Наиболее влажная и душная погода ожидается в Красноярске. Ситуация начнет постепенно меняться только на стыке июля и августа, когда интенсивность затяжных осадков пойдет на спад. В первой половине августа сибиряков ждет относительно комфортная погода с редкими дождями и умеренным теплом.

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