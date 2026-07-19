В США раскрыли численность американских войск на Ближнем Востоке CENTCOM: группировка военных США на Ближнем Востоке превысила 50 тыс. человек

Численность американского военного контингента на Ближнем Востоке превысила 50 тыс. человек, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X. В заявлении уточняется, что речь идет как о мужчинах, так и о женщинах-военнослужащих, задействованных в регионе.

Более 50 тысяч военнослужащих США, мужчин и женщин, задействованы по всему Ближнему Востоку, — говорится в заявлении.

Ранее американские СМИ сообщали, что CША существенно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. По информации источников, Вашингтон перебрасывает в регион дополнительные истребители и самолеты-заправщики. Журналисты писали, что F-16 направляют с германской авиабазы Шпангдалем, а F-35 перебрасывают с британской авиабазы Лейкенхит.

До этого Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что Ормузский пролив не находится под контролем Ирана и остается доступным для прохода судов. За последние семь дней через него проследовало более 140 кораблей. Американские военные подтвердили готовность гарантировать свободу судоходства в акватории.