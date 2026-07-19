В Иркутской области ищут пропавшую мать с трехмесячной дочерью

В Иркутской области вышли на поиски 34-летней местной жительницы и ее трехмесячной дочери, которые пропали после выхода из дома, сообщает ГУ МВД России по региону в мессенджере МАКС. Отмечается, что родственники женщины не могут выйти с ней на связь.

Сегодня в дежурную часть отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» обратилась жительница поселка Пивовариха. Она сообщила, что ее 34-летняя дочь вместе с трехмесячной внучкой ушла из дома, расположенного на улице Степной и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае две школьницы отправились на сапбордах по водохранилищу без спасательных жилетов и потерялись. Инцидент произошел на местном водоеме, мать девочек обратилась в службу спасения только спустя час после их исчезновения.

До этого в Елизовском округе Камчатского края пропал мужчина, который охранял домики на базе отдыха. Его местонахождение неизвестно, и он не выходит на связь. Для его поиска задействовали авиацию МЧС России.́