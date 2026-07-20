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20 июля 2026 в 00:28

Аргентина установила новый антирекорд в финале ЧМ

Аргентина не нанесла ни одного удара по воротам в финале ЧМ и установила рекорд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сборная Аргентины установила антирекорд в финале чемпионата мира по футболу, не нанеся ни одного удара по воротам соперника в основное время. Матч с Испанией после 90 минут завершился без забитых мячей со счетом 0:0.

Испанская команда выглядела активнее и нанесла 15 ударов по воротам аргентинцев, десять из которых пришлись в створ. Теперь судьба титула решается в двух дополнительных таймах по 15 минут, а при ничейном исходе победитель определится в серии пенальти.

Сборные Испании и Аргентины проводят финальный матч на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде. Победитель встречи станет обладателем главного футбольного трофея турнира.

До этого футболист Лионель Месси и его коллега Ламин Ямаль вышли в стартовых составах на финальный матч чемпионата мира 2026 года по футболу. Это позволило установить новый возрастной рекорд в истории решающих встреч турнира.

Кроме того, футболист Килиан Мбаппе забил два мяча в матче за третье место чемпионата мира — 2026 против сборной Англии. Нападающий французской команды благодаря этому установил новый рекорд результативности в истории турнира.

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