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20 июля 2026 в 19:36

Раскрыто, как накажут отца погибшего на Эльбрусе ребенка

Адвокат Лунев: отца погибшего на Эльбрусе ребенка могут наказать условно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Альпинист из Ставропольского края, одиннадцатилетний сын которого погиб при восхождении на Эльбрус, может получить условное наказание, пояснил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. Он отметил, что, скорее всего, мужчину будут судить по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вероятнее всего, реального лишения свободы не будет. Отец мальчика и так себя наказал. К нему могут применить статью 109 УК РФ. Это случится, если выяснится, что мужчина создал опасную ситуацию из-за грубой неосмотрительности и недооценки рисков. Например, он повел ребенка по неподходящему для его возраста и подготовки маршруту, проигнорировал серьезные предупреждения об опасности, а также не обеспечил нужным снаряжением, — пояснил Лунев.

Ранее стало известно, что школьник погиб во время спуска вместе с отцом с восточной вершины Эльбруса. По предварительным данным, причиной трагедии стал обрыв страховочного троса. Мужчина не получил серьезных травм и отказался от госпитализации. Альпиниста отправили в Нальчик, где с ним работают следователи.

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