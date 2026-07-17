Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России

Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России В Красноярске пропали две школьницы на сапбордах

В Красноярском крае две школьницы отправились на сапбордах по водохранилищу без спасательных жилетов и потерялись, передает Telegram-канал Kras Mash. Инцидент произошел на местном водоеме, мать девочек обратилась в службу спасения только спустя час после их исчезновения.

Сотрудники МЧС на катере оперативно добрались до путешественниц и эвакуировали их на берег. Как выяснилось, школьницы заплыли слишком далеко и остановились из-за сильной усталости, в результате чего не могли самостоятельно вернуться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Дагестане четырехлетний мальчик пропал в селе Мургук Сергокалинского района. Поиски ребенка длились 10 часов. Мальчик покинул дом, пока мать отлучилась, и отправился в сторону гор вместе с другими детьми. Глубокой ночью ребенка нашли рабочие на опушке леса.

До этого в Елизовском округе Камчатского края пропал мужчина, который охранял домики на базе отдыха. Его местонахождение неизвестно, и он не выходит на связь. Для его поиска задействовали авиацию МЧС России.