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17 июля 2026 в 11:09

Две девочки уплыли на сапбордах и исчезли на водохранилище в России

В Красноярске пропали две школьницы на сапбордах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Красноярском крае две школьницы отправились на сапбордах по водохранилищу без спасательных жилетов и потерялись, передает Telegram-канал Kras Mash. Инцидент произошел на местном водоеме, мать девочек обратилась в службу спасения только спустя час после их исчезновения.

Сотрудники МЧС на катере оперативно добрались до путешественниц и эвакуировали их на берег. Как выяснилось, школьницы заплыли слишком далеко и остановились из-за сильной усталости, в результате чего не могли самостоятельно вернуться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее в Дагестане четырехлетний мальчик пропал в селе Мургук Сергокалинского района. Поиски ребенка длились 10 часов. Мальчик покинул дом, пока мать отлучилась, и отправился в сторону гор вместе с другими детьми. Глубокой ночью ребенка нашли рабочие на опушке леса.

До этого в Елизовском округе Камчатского края пропал мужчина, который охранял домики на базе отдыха. Его местонахождение неизвестно, и он не выходит на связь. Для его поиска задействовали авиацию МЧС России.

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