Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха

Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха В Московской области объявили беспилотную опасность

В Московской области объявили беспилотную опасность, сообщили в пресс-службе регионального РСЧС. Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности после поступления предупреждения об угрозе.

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

До этого мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. В поселке Малиновка беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую районную больницу, после оказания помощи его перевели в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Горловке Донецкой Народной Республики в результате атаки полностью было разрушено гражданское здание. Спасатели МЧС извлекли из-под завалов двух выживших. Один мирный житель погиб.