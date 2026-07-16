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16 июля 2026 в 20:27

Рубио назвал главную террористическую угрозу в мире

Рубио: все левые силы в мире представляют террористическую угрозу

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press
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Левые политические силы по всему миру создают террористические угрозы, требующие коллективного ответа, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он призвал перестроить контртеррористическую архитектуру для их нейтрализации, передает пресс-служба госдепа.

Здесь, в Соединенных Штатах, доля терактов со стороны левого крыла возросла до уровня, которого не было десятилетия. В Германии лишь за прошлый год число актов насилия со стороны крайне левых [сил] подскочило на 40%, — заявил он.

По мнению Рубио, этими силами движет «ненависть к цивилизации». Он призвал активизировать обмен разведданными и выработать скоординированную стратегию правоохранительных органов. Госсекретарь также обрушился с критикой на коммунистические и марксистские движения, а предыдущую администрацию Джо Байдена обвинил в оправдании насилия со стороны левых, подчеркнув, что «эта эра должна закончиться».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вновь «отправят в небытие» серп и молот — один из символов коммунизма. По словам главы Белого дома, коммунизм вновь «поднял голову» в Америке. Он сравнил его с опухолью, которую нужно вырезать немедленно.

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